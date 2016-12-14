Посол Німеччини допустив вибори на Донбасі до повернення кордону Україні

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Середа, 14 грудня 2016, 16:58

Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель вважає, що проведення виборів на окупованому Донбасі можливе до відновлення Україною контролю над кордоном з Росією.

Про це він заявив на прес-конференції в Харкові в середу, відповідаючи на запитання про це, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це може бути, якщо будуть умови для вільного волевиявлення людей на Донбасі", – сказав він.

Він зазначив, що згідно з формулою, запропонованою міністром закордонних справ Німеччини Франк-Вальтером Штайнмайером, передбачається порядок, при якому Верховна Рада спочатку приймає закон про проведення виборів у цих районах, потім проводяться самі вибори, після чого ОБСЄ робить висновок про те, відповідали проведені вибори європейським стандартам.

"Якщо вибори не відповідали цьому, ухвалені Верховною Радою закони (про спеціальний статус цих районів – ред.) не вступлять в силу", – сказав Райхель.

Він також зазначив, що зараз в ході мінських переговорів не досягнута остаточна домовленість про порядок виконання пунктів Мінських угод.

За словами посла, Україна і Росія дотримуються протилежних позицій. Говорячи ж про позицію Німеччини, Райхель сказав: "Німецька позиція – ми наполягаємо на тому, щоб Мінські угоди були імплементовані".

Теми: вибори АТО Донбас Німеччина
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Коментарі — 2
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IP: 176.36.153.---Олександр Металлич14.12.2016 17:34
Семен Буденный:
Так бюргеры ж бабло теряют...
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IP: 62.80.174.---Семен Буденный14.12.2016 17:18
Наверное г-н Посол забыл, что как только будет восстановлен суверенитет Украины в Луганской и Донецкой областях, там возобновятся действие ВСЕХ Законов Украины, в том числе и избирательный. Поэтому ВР ничего принимать нового не надо. Там будет действовать Конституция Украины и граждане Украины, проживающие в этих областях выберут других граждан Украины в центральные и местные органы власти. Зачем так переживать за принятие новых Законов чужой страны?
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