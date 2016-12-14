Посол Германии допустил выборы на Донбассе до возврата границы Украине

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель считает, что проведение выборов на оккупированном Донбассе возможно до восстановления Украиной контроля над границей с Россией.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Харькове в среду, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это может быть, если будут условия для свободного волеизъявления людей на Донбассе", – сказал он.

Он отметил, что в соответствии с формулой, предложенной министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, предусматривается порядок, при котором Верховная Рада сначала принимает закон о проведении выборов в этих районах, затем проводятся сами выборы, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам.

"Если выборы не соответствовали этому, принятые Верховной Радой законы (о специальном статусе этих районов – ред.) не вступят в силу", – сказал Райхель.

Он также отметил, что в настоящий момент в ходе минских переговоров не достигнута окончательная договоренность о порядке выполнения пунктов Минских соглашений.

По словам посла, Украина и Россия придерживаются противоположных позиций. Говоря же о позиции Германии, Райхель сказал: "Немецкая позиция – мы настаиваем на том, чтобы Минские соглашения были имплементированы".