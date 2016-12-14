Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин в четвертый раз стал самым влиятельным по версии Forbes

Среда, 14 декабря 2016, 17:23

Президент России Владимир Путин в четвертый раз возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира в 2016 г. по версии американского журнала Forbes.

Об этом говорится в сообщении издания.

"Уже четвертый год подряд список Forbes самых влиятельных в мире людей возглавил президент России Владимир Путин... у себя на родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США российский лидер продолжает добиваться всего, что он хочет", - пишет Forbes.

На втором месте оказался избранный президент Дональд Трамп, третьим в рейтинге самых влиятельных людей в мире стала канцлер Германии Ангела Меркель.

Четвертое место досталось председателю КНР Си Цзиньпин, пятое - Папе Римскому Франциску. На шестом месте рейтинга руководитель ФРС США Джанет Йеллен. Седьмое место отдано миллиардеру Биллу Гейтсу.

Украинская правда

Темы: ПутинСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Путин
Путин решил не ехать на саммит в ЮАР, где ему грозит арест
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
После мятежа Пригожин потерял поддержку россиян, а до того мог тягаться с Путиным – СМИ
Последние новости
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
Все новости...
Реклама: