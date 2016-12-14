Путин в четвертый раз стал самым влиятельным по версии Forbes

Президент России Владимир Путин в четвертый раз возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира в 2016 г. по версии американского журнала Forbes.



Об этом говорится в сообщении издания.



"Уже четвертый год подряд список Forbes самых влиятельных в мире людей возглавил президент России Владимир Путин... у себя на родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США российский лидер продолжает добиваться всего, что он хочет", - пишет Forbes.



На втором месте оказался избранный президент Дональд Трамп, третьим в рейтинге самых влиятельных людей в мире стала канцлер Германии Ангела Меркель.



Четвертое место досталось председателю КНР Си Цзиньпин, пятое - Папе Римскому Франциску. На шестом месте рейтинга руководитель ФРС США Джанет Йеллен. Седьмое место отдано миллиардеру Биллу Гейтсу.



Украинская правда