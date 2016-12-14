Фейгін: Затриманому у Москві Сущенку не віддають теплі речі

Марк Фейгін, який є адвокатом незаконно затриманого в Москві журналіста Романа Сущенка, заявляє, що його підзахисному не віддають теплі речі.

Про це захисник повідомив в коментарі "Укрінформу".

"Кілька слів про побутові умови. Роман здоровий, почувається нормально. Але в Москві похолодало, температура впала нижче -10, до -14. А йому не передали теплі черевики. Тобто, вони є. Посилки взагалі надходять ритмічно. Проте в Лефортово потрібно не тільки доставити посилку, але щоб ще й її вміст підняли нагору, до затриманого", - сказав Фейгін.

Як відомо, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка в порушення міжнародних правил затримали 30 вересня в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня йому було висунуто звинувачення в шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ спростували цю заяву, зазначивши, що вона не відповідає дійсності.

Термін утримання Сущенка під вартою було продовжено за рішенням Лефортовського суду до 30 січня 2017 року.

Роман Сущенко працює в Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ" з 2002 року, а власним кореспондентом у Франції - з 2010 року.