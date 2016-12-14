Хуг розповів, де на Донбасі регулярно стріляють найбільше

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатує, що 50% порушень режиму припинення вогню припадають на райони Авдіївки, Ясинуватої і Донецького аеропорту.

Про це на прес-конференції сказав перший заступник голови місії Олександр Хуг.

"Ми продовжуємо спостерігати неприйнятно високу кількість порушень режиму припинення вогню у відомих гарячих точках уздовж лінії зіткнення. Приблизно 50% цих порушень фіксується нами в трикутнику Авдіївка - Ясинувата - Донецький аеропорт", - сказав Хуг.

Інші порушення місія ОБСЄ фіксує в районах між Світлодарськом і Дебальцевим, до північного сходу від Маріуполя, до заходу й півночі від Горлівки й західної частини Луганської області.

Він наголосив на необхідності розведення сил і засобів на тих територіях, де пересувається й перебуває цивільне населення.

"Настав час обом сторонам, і ДНР, і українській стороні, зрозуміти, що зброя не повинна перебувати там, де перебуває цивільне населення", - наголосив Хуг.

Місія ОБСЄ, з його слів, продовжить сприяти сторонам у виконанні всіх домовленостей з припинення вогню й відведення озброєння.

Українські новини