Всі засуджені більшовиками отамани Холодного Яру реабілітовані

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Четвер, 15 грудня 2016, 01:14

14 грудня суд реабілітував останніх із засуджених більшовиками отаманів Холодного Яру.

Про це повідомив генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

"За поданням Київського обл прокурора суд реабілітував останніх із засуджених радянською владою до розстрілу отаманів Холодного Яру - І. Грисюка - Гайового, М. Куценка, Г. Олійника, І. Мельниченка, П. Олійника, М. Забудського, П. Троценка, П. Савенка, К. Ніколаєнка, Г. Галущенка", - написав він.

"Суд встановив, що обвинувачення, яке сформульоване у вироку трибуналу, вказує на те, що холодноярці засуджені за боротьбу, в тому числі і збройну, проти радянської влади, за прагнення створення незалежної Української держави, за участь у збройних загонах Української народної республіки та інші дії, які стверджують їх участь у боротьбі за незалежність України", - зазначив Луценко.

Він підкреслив, що всі отамани Холодного Яру реабілітовані.

Справа № 1136/1923 розглядалася в суді за позовом прокуратури (до генерального прокурора надійшло звернення громадян з приводу реабілітації Холодноярських повстанців), сторона прокуратури висловлювала свою позицію в тому ключі, що це були герої України, а не злочинці, і суд має відновити історичну справедливість.

Отаманів Холодного Яру вперше могли реабілітувати ще у 1994 році, однак прокуратура Київської області відмовилася переглядати справу.

Теми: суд Луценко
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