Все осужденные большевиками атаманы Холодного Яра реабилитированы

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Четверг, 15 декабря 2016, 01:14

14 декабря суд реабилитировал последних из осужденных большевиками атаманов Холодного Яра.

Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"По представлению Киевского обл прокурора суд реабилитировал последних из осужденных советской властью к расстрелу атаманов Холодного Яра - И. Грисюка - Гаевого, М. Куценко, Г. Олийныка, И. Мельниченко, П. Олийныка, М. Забудского, П. Троценко, П. Савенко, К. Николаенко, Г. Галущенко", - написал он.

"Суд установил, что обвинение, которое сформулировано в приговоре трибунала, указывает на то, что холодноярцы осуждены за борьбу, в том числе и вооруженную, против советской власти, за стремление создания независимого Украинского государства, за участие в вооруженных отрядах Украинской народной республики и другие действия, которые доказывают их участие в борьбе за независимость Украины", - отметил Луценко.

Он подчеркнул, что все атаманы Холодного Яра реабилитированы.

Дело № 1136/1923 рассматривалось в суде по иску прокуратуры (к генеральному прокурору поступило обращение граждан по поводу реабилитации Холодноярских повстанцев), сторона прокуратуры высказывала свою позицию в том ключе, что это были герои Украины, а не преступники, и суд должен восстановить историческую справедливость.

Атаманов Холодного Яра впервые могли реабилитировать еще в 1994 году, однако прокуратура Киевской области отказался пересматривать дело.

Темы: суд Луценко
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