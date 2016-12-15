НАБУ викликає Жванію на допит і думає, як поговорити з Онищенком

00
1
Четвер, 15 грудня 2016, 13:41

Національне антикорупційне бюро у зв'язку із останніми заявами депутата Олександра Онищенка викликає на допит Давида Жванію.

Про це розповів журналістам у кулуарах ІІІ міжнародної конференції з повернення активів голова НАБУ Артем Ситник, повідомляє Укрінформ.

"Зараз у світлі нових заяв Онищенка також будемо викликати Жванію і будемо проводити допит", - сказав Ситник.

Крім того, за його словами, також у зв'язку із заявами Онищенка НАБУ викликало і народного депутата Олеся Довгого на 21 грудня, оскільки на попередній виклик він не з'явився.

Ситник також розповів, що НАБУ як один з варіантів розглядає допит народного депутата Олександра Онищенка по скайпу. 

"Є як варіант допит його (Онищенка. - Ред.) по скайпу. Ми зараз розглядаємо таку можливість", - сказав Ситник.

Він зауважив, що відеодопит розглядається у зв'язку з тим, що Онищенко наразі перебуває поза межами України, а якщо зустрічатися з ним "на нейтральній території", то такі покази не матимуть процесуального статусу. 

На уточнюючі запитання, коли можна очікувати скайп-допит, голова НАБУ відповів:

"Думаю, що до кінця тижня ми приймемо рішення, коли це буде. Ми повинні отримати його згоду. Ми направляємо зараз запит стороні захисту".

Як відомо, Онищенко розповів, що зміг зареєструватися в 2014 році як кандидат в депутати по 93 виборчому округу лише після того, як передав 6 мільйонів доларів Жванії, який тоді входив до керівництва виборчого штабу БПП. 

Теми: Онищенко НАБУ Жванія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ЗМІ: Онищенко заявив, що платив Жванії за місце у Раді 14 грудня 2016, 22:48
Гройсман пояснив, як працювала так звана схема Онищенка 14 грудня 2016, 19:36
Довгий розповів, коли піде на допит у справі Онищенка 13 грудня 2016, 17:04
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.119.247.---Alena Rudenko15.12.2016 14:18
Если НАБУ на самом деле заинтересовано в том, что бы получить эти показания от Онищенко - они найдут способ провести допрос) вот только нет уверенности, что бюро заинтересовано в этом - цепочка может привести на самый верх, что потом Сытник с этим будет делать?)
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Європарламент проголосував за механізм, що відкриє шлях до безвізу
Охендовський прийшов на допит у НАБУ
СБУ: Про візит Савченко не знали, в Мінську вона говорила не тільки про заручників
НАБУ викликає Жванію на допит і думає, як поговорити з Онищенком
Усі новини
BeVerySpecial

Співвласниця бару "Буду позже" Валерія Нойман — про свою справу, алкоголь і тату

Клубна культура

Журналіст Марк Поллок про тусовки Києва