Гройсман живе у квартирі тещі-пенсіонерки — ЗМІ

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Четвер, 15 грудня 2016, 22:14

Прем’єр Володимир Гройсман разом з родиною живе у квартирі в елітному житловому кварталі "Новопечерські Липки" у центрі Києва, яка оформлена на його тещу-пенсіонерку з Вінниці Аліну Бурлаку.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Журналісти зафіксували, як Володимир Гройсман виходив із під’їзду будинку на "Новопечерських Липках", а також як його кортеж зранку виїжджає з паркінгу цього житлового кварталу.

У декларації прем’єр зазначив, що своєї столичної нерухомості у нього немає. Натомість Гройсман задекларував, що з 20 січня 2015 року використовує майже 60 квадратних метрів квартири, яка належить тещі Аліні Бурлаці.

У користуванні кожного з трьох інших членів його родини дружини, доньки та сина ще по 60 квадратів нерухомості, що належить їй же.

Згідно з Реєстром майнових прав, Аліна Бурлака загалом має дві сусідні квартири у "Новопечерських Липках" площею 183 та 59 квадратних метрів у тому під’їзді, з якого виходив Володимир Гройсман, а також два паркомісця.

В офісі продажів цього ЖК журналістам повідомили, що квадратний метр у них наразі коштує близько від 2500 доларів, а одне паркомісце близько 38 тисяч доларів. Отже, загальна вартість нерухомості, записаної на тещу Володимира Гройсмана у січні 2015 року, в середньому становить щонайменше 681 тисячу доларів.

Теща прем'єра придбала цю елітну нерухомість 20 січня 2015 року. Саме цю дату вказує Гройсман у рядку "дата набуття права користування".

Журналісти з’ясували, що теща прем’єра мешкає у селі Агрономічне на Вінниці. Там же знімальній групі вдалось поспілкуватися з Іриною Бурлакою, рідною сестрою дружини Гройсмана.

Вона запевнила, що у минулому була успішним бізнесменом і саме вона, мовляв, купила матері дві квартири та два паркомісця у столиці в "Новопечерських Липках", де тепер мешкає сам прем’єр-міністр.

Вона пояснила, що свого часу мала виробництво: "У свій час торговий напрямок. Пилорама своя була у свій час. Зараз я вже років 6 не працюю. Зараз ми займаємось садівництвом. У мене чоловік дуже талановита людина. У мене чоловік вирощує горіхові сади, яблуневі сади: від начала корня до упаковки яблук".

Сам Гройсман підтвердив, що живе у квартирі тещі: "Те, що моя теща, яку я дуже люблю, має своє житло в Києві це для мене напевне дуже добре. Ми зараз там мешкаємо з нашою родиною. І взагалі я хочу вам сказати, що я дуже люблю свою тещу, дуже, надзвичайно".

Прем’єр заявив, що теща-пенсіонерка, що живе у Вінниці, придбала нерухомість у столичному житловому комплексі на Печерську за власні кошти.

При цьому прем’єр-міністр не зміг чітко повідомити, звідки такі гроші на придбання елітної нерухомості у жінки, яка перебуває на пенсії, втім визнав, що його родина їй допомагає.

"Ну яка різниця? В неї є онуки. В неї є одна дочка, друга дочка, тут немає проблем. У моєї родини і у моєї дружини гроші є. Ви хочете запитати ,чи моя родина допомагає тещі? Я вам відповідаю: допомагає", - сказав він.

При цьому, в електронній декларації доходів та видатків Володимира Гройсмана та його родини за 2015 рік не вказані витрати на придбання нерухомості, йдеться в розслідуванні.

Теми: Гройсман декларація
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IP: 46.175.78.---vik735215.12.2016 23:10
Сиротинушка! Може скинемось? З 14 років тяжко працював, а жити доводиться у тещі. Гройсман, виявляється приймак? Тому що "чесний", і бюджет його "чесний", а не популістичний. І покращення для народу так і пре! На той рік всім познімають субсидії, бо 3200 гривень ознака багача, по класифікації гройсмана-реви!
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