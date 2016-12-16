Кістіон: Ми одержуємо вугілля з окупованих територій

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 09:04

Україна закуповує з окупованих територій Донбасу до 9 млн тонн вугілля на рік.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань АТО і окупованих територій Володимир Кістіон в ефірі телеканалу "24", передає Укрінформ.

"Ми одержуємо з окупованих територій вугілля в обсязі до 9 млн тонн на рік. Його там видобувають українські компанії, які зареєстровані на території України і сплачують податки в державних бюджет. Є багато компаній, які ведуть бізнес в плані поставки вугілля. Звісно, це дуже ризиковано", - заявив Кістіон.

За словами Кістіона, постачальниками цього вугілля є українські компанії, які зареєстровані на підконтрольній бойовикам території.

"Це не тільки компанії Ахметова", - додав він.

Теми: вугілля Донбас АТО енергетика
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