Кістіон: Ми одержуємо вугілля з окупованих територій

Україна закуповує з окупованих територій Донбасу до 9 млн тонн вугілля на рік.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань АТО і окупованих територій Володимир Кістіон в ефірі телеканалу "24", передає Укрінформ.

"Ми одержуємо з окупованих територій вугілля в обсязі до 9 млн тонн на рік. Його там видобувають українські компанії, які зареєстровані на території України і сплачують податки в державних бюджет. Є багато компаній, які ведуть бізнес в плані поставки вугілля. Звісно, це дуже ризиковано", - заявив Кістіон.

За словами Кістіона, постачальниками цього вугілля є українські компанії, які зареєстровані на підконтрольній бойовикам території.

"Це не тільки компанії Ахметова", - додав він.