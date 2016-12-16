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Кистион: Мы получаем уголь с оккупированных территорий

Пятница, 16 декабря 2016, 08:04
Кистион: Мы получаем уголь с оккупированных территорий

Украина закупает из оккупированных территорий Донбасса до 9 млн тонн угля в год.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам АТО и оккупированных территорий Владимир Кистион в эфире телеканала "24", передает Укринформ.

"Мы получаем из оккупированных территорий угля в объеме до 9 млн тонн в год. Его там добывают украинские компании, которые зарегистрированы на территории Украины и платят налоги в государственный бюджет. Есть много компаний, которые ведут бизнес в плане поставки угля. Конечно, это очень рискованно ", - заявил Кистион.

По словам Кистиона, поставщиками этого угля являются украинские компании, которые зарегистрированы на подконтрольной боевикам территории.

"Это не только компании Ахметова", - добавил он.

Темы: угольДонбассАТОэнергетика
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