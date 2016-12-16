Подозреваемый в коррупции судья Емельянов считает, что попадет в Верховный Суд

Судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов считает, что имеет реальные шансы победить в конкурсе на должность судьи Верховного Суда, несмотря на уголовное производство против него.

Об этом он заявил в комментарии изданию "Наши гроши".

"Я, как человек, могу претендовать на занятие этой должности, сдал документы для того, чтобы принимать участие в этом конкурсе", - отметил Емельянов.

На вопрос, смогут ли, по его мнению, граждане доверять ему как судье Верховного Суда, Емельянов отметил: "Конечно. Если я пройду конкурс, то да".

"Если я смогу пройти тестирование и соответствующие этапы этого конкурса, я буду судьей Верховного Суда Украины ... Верховного Суда, без Украины", - отметил он.

На вопрос о деньгах, которые в гривневом эквиваленте составляют 10 млн гривен, он не ответил, отметив лишь:

"У меня есть мотивационное письмо, когда будет установлена возможность предоставить этот мотивационное письмо по объявлению всем лицам, вы сможете посмотреть, почему я хочу принять участие в этом конкурсе", - сказал он.

Артур Емельянов подозревается ГПУ в давлении на судей ряда хозяйственных судов, которые он ранее возглавлял.

Как выяснила программа "Наши деньги. Досудилися", в тексте подозрения утверждается, что Емельянов требовал от подчиненных судей принятия нужных решений в ряде хозяйственных дел. А именно:

- Убеждал судью Хозсуда Киева удовлетворить иск ООО "БМК Планета-Мост" о признании недействительным купли-продажи ценных бумаг;

- Пытался повлиять на того же судью в деле по иску прокуратуры Киева в интересах государства об отмене решений о передаче земельного участка ООО "Славутич". По данным следствия, Емельянов требовал от судьи оставить иск без рассмотрения или отказать по существу в связи с его необоснованностью;

- Требовал отложить рассмотрение, отменить и приостановить производство по делу по иску АО "БТА Банк" (Казахстан) о взыскании 168 млн грн. задолженности;

- Давал указание принять решение об удовлетворении иска ООО "Лук Авиа Ойл" о признании недействительным решения Антимонопольного комитета.

- Осуществлял давление на судью, которая рассматривала ряд исков прокуратуры о расторжении договоров о предоставлении права на эксплуатацию фиксированных мест парковки с частниками (ООО "Сонар ТМ", ООО "Рент Инвест", ООО Сусла В. В., ЧП Ковалева С. Е. ).

В электронной декларации 2015 года судья Емельянов указал эквивалент 10 миллионов грн наличными при годовой зарплате 226 000 грн.

Судебной реформой предусмотрена ликвидация Верховного Суда Украины и создание вместо него Верховного Суда. Конкурс на первые 120 должностей судей нового ВС уже начался.