Порошенко має прохання до Нідерландів
Україна закликає Нідерланди здійснити все необхідне для швидкого набуття чинності угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Про це йдеться на сторінці президента Петра Порошенка у Facebook.
"Ми цінуємо зусилля лідерів ЄС з метою досягнення домовленості щодо рішення, яке відкриває шлях для довгоочікуваного завершення Європейським Союзом ратифікації угоди про асоціацію", – зазначає він.
"Це був вимушений крок, необхідний для досягнення нашої спільної мети, а саме – збереження угоди про асоціацію з ЄС", – констатує Порошенко.
На його думку, важливо, що вдалося відстояти "принципову позицію України: не допустити нових переговорів з невизначеною часовою перспективою, не допустити жодних змін до тексту угоди, рівно як й її повторної ратифікації всіма країнами-членами".
"Ми закликаємо Нідерланди завершити всі відповідні процедури для забезпечення швидкого набуття нею чинності", – заявляє Порошенко.
Він наголошує, що "тимчасове застосування угоди вже принесло цілу низку позитивних результатів", що визнано Євросоюзом.
"Україна очікує на продовження допомоги та підтримки з боку ЄС, включаючи Нідерландів, у подальшій імплементації угоди, що є стратегічним інтересом для всіх сторін", – зазначає президент.
Як стало відомо, 15 грудня саміт ЄС підтримав запропонований Нідерландами компроміс, здатний розблокувати імплементацію угоди про асоціації з Україною. Питання Нідерландів пов'язане з відтермінуванням надання безвізового режиму в Євросоюзі для українців.
Як заявив президент Європейської ради Дональд Туск, відповідальність за ратифікацію угоди про асоціацію України з ЄС нині лежить виключно на Нідерландах.
Керівництво України сподівалося отримати безвізову перспективу ще в 2016 році.
Олена Рощенко, УП
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