Путін допустив спільну з Японією діяльність на Південних Курилах

Президент Росії Володимир Путін оголосив про готовність дозволити японцям відвідувати Південні Курильські острови, які раніше були для них закриті і приналежність яких Японія оспорює.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з японським прем'єром Сіндзо Абе після тривалих переговорів, повідомляє "Інтерфакс".

"Пан прем'єр-міністр вчора в бесіді віч-на-віч приділив цьому багато уваги, передав мені листи громадян Японії, які прагнуть до такої неформальної взаємодії з російськими громадянами на цих островах", – сказав Путін.

"Ми домовилися про те, що зробимо все, щоб максимально забезпечити їм вільний доступ навіть у ті райони, які до цих пір були для них закриті", – додав він.

Також Путін заявив, що вони з Абе доручили МЗС РФ і Японії обговорити можливість спрощення порядку відвідування японцями могил своїх родичів на Курильських островах.

Путін також заявив, що запропонував ввести режим вільного прикордонного пересування жителів Сахалінської області та острова Хоккайдо.

У свою чергу Абе заявив, що домовився з Путіним про режим спільної господарської діяльності на Південних Курилах, який не тільки не завдасть шкоди вирішення проблеми мирного договору, але й створить умови для його укладення.

"Я домовився з президентом Росії про те, щоб створити особливий режим для налагодження спільної господарської діяльності на цих островах. Ця спільна господарська діяльність не буде здійснюватися на шкоду позицій обох сторін щодо проблеми мирного договору. Цей режим буде спрямований на те, щоб створити умови для майбутнього вирішення цього питання", – сказав Абе.

За його словами, "цей режим стане дуже важливим кроком для вирішення в майбутньому проблеми мирного договору".

Як відомо, між Росією і Японією після Другої світової війни так і не був укладений мирний договір. Каменем спотикання залишаються чотири японські острови, які в результаті війни потрапили під контроль СРСР і зараз контролюються Росією.

Раніше Путін заявляв, що у Росії немає в цьому плані територіальних проблем і що ці острови вона вважає своїми.