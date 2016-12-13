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Путін розповів японцям, що у Росії немає територіальних проблем

Вівторок, 13 грудня 2016, 13:28

Президент РФ Володимир Путін вважає, що у Росії немає жодних територіальних проблем.

Про це він заявив в інтерв'ю японським журналістам, коментуючи питання Курильських островів, які раніше належали Японії, але після Другої світової війни опинилися під контролем СРСР. Зараз Японія вимагає повернути ці острови, але РФ відмовляється.

"Ми вважаємо, що у нас взагалі немає жодних територіальних проблем. Це Японія вважає, що у неї є територіальні проблеми з Росією. Ми готові на цей рахунок розмовляти", – сказав він.

Путін також назвав "анахронізмом" відсутність мирного договору між Росією і Японією. Він нагадав, що в 1956 році була укладена декларація між країнами, яка передбачала повернення Японії двох з чотирьох островів, але заявив, що сама Японія нібито відмовилася від її виконання.

Відповідні переговори, за його словами, були відновлені в 2000 році.

"Але в якийсь момент кілька років тому Японія в односторонньому порядку сама припинила ці переговори і відмовилася від контактів з нами. Це ж не ми відмовилися від контактів з Японією, японська сторона відмовилася від контактів з нами", – сказав він.

Також він назвав проблемою той факт, що Японія приєдналася до санкцій проти РФ.

"Як ми будемо розвивати далі економічні відносини на новій, більш високій базі, на більш високому рівні при наявності санкційного режиму?" – додав Путін.

Путін повинен відвідати Японію 15-16 грудня і зустрітися з японським прем'єром Сіндзо Абе.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінЯпоніяРосіяанексія
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