Сайт "Укрзалізниці" з продажем квитків он-лайн запрацював

Сайт "Укрзалізниці" запрацював після кібератаки, здійсненою напередодні.

Станом на 10:40 п'ятниці сайт працює справно.

Система купівлі квитків на поїзди також доступна.

Як відомо, в ніч із 14 на 15 грудня сайт "Укрзалізниці" атакували хакери, через що він був недоступний.



Керівник "Укрзалізниці" Войцех Балчун також повідомив, що топ-менеджменту компанії погрожують фізичною розправою.

Пізніше він додав, що кібератака не вплинула на рух поїздів і безпеку пасажирів. "Укрзалізниця" перейшла на друковані документи з клієнтами, комунікувала телефоном, а також розповсюдила серед машиністів друковані попередження.

Українська правда, УНІАН