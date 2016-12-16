Турчинов: Онищенко намагається видати себе жертвою політичних репресій

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 11:39

Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що депутат-утікач Олександр Онищенко отримав російський паспорт і консультується із спецслужбами РФ, а своїми заявами будує свій захист.

Про це він заявив в інтерв'ю ЛІГА.net.

"Якщо говорити про записи, то можна згадати, як сильно змінили ситуацію в країні плівки Мельниченка щодо вбивства Гонгадзе. Але після цього почалася гра і сам Мельниченко до неї доклав руку, і тема була скомпрометована. Так ось про ігри. Якби пан Онищенко півроку тому вийшов на парламентську трибуну, як свого часу з записами Мельниченка вчинив  Олександр Мороз, вийшов і сказав: "Я хочу зробити політичну заяву і проінформувати вас ..." - і далі все по повній програмі. Я б це сприйняв і, думаю, всі б це сприйняли. Але він так не вчинив", - зазначив секретар РНБО.

За словами Турчинова, то, що робить обвинувачений НАБУ в серйозних зловживаннях Онищенко - це спроба вибудувати для себе політичний захист.

"Він намагається видати себе жертвою політичних репресій, при цьому отримавши російський паспорт, і консультуючись з російськими спецслужбами", - підкреслив секретар.

"Я б рекомендував Онищенку повернутися в Україну і відповідати перед законом. Тоді всі його заяви, зроблені в суді, будуть обов'язково розслідувані. А зараз це все несерйозно. Кожен депутат, кого намагаються притягти до відповідальності, відразу намагається вибудувати схему політичної оборони", - додав Турчинов.

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