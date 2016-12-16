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Турчинов: Онищенко пытается выдать себя жертвой политических репрессий

Пятница, 16 декабря 2016, 10:39

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что беглый депутат Александр Онищенко получил российский паспорт и консультируется со спецслужбами РФ и своими заявлениями строит свою защиту.

Об этом он заявил в интервью ЛІГА.net.

"Если говорить о записях, то можно вспомнить, как сильно изменили ситуацию в стране пленки Мельниченко по убийству Гонгадзе. Но после этого началась игра и сам Мельниченко к ней приложил руку и тема была скомпрометирована. Так вот об играх. Если бы господин Онищенко полгода назад вышел на парламентскую трибуну, как в свое время с записями Мельниченко поступил Александр Мороз, вышел и сказал:

"Я хочу сделать политическое заявление и проинформировать вас…" - и дальше все по полной программе. Я бы это воспринял и, думаю, все бы это восприняли. Но он так не сделал", - отметил секретарь СНБО.

По словам Турчинова, то, что делает обвиняемый НАБУ в серьезных злоупотреблениях Онищенко - это попытка выстроить для себя политическую защиту.

"Он пытается выдать себя жертвой политических репрессий, при этом получив российский паспорт, и консультируясь с российскими спецслужбами", - подчеркнул секретарь.

"Я бы рекомендовал Онищенко вернуться в Украину и отвечать перед законом. Тогда все его заявления, сделанные в суде, будут обязательно расследованы. А сейчас это все несерьезно. Каждый депутат, кого пытаются привлечь к ответственности, сразу пытается выстроить схему политической обороны", - заключил Турчинов.

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