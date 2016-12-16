Працівниці секс-індустрії пікетували МВС
Напередодні Міжнародного дня захисту секс-працівників від насильства і жорстокості біля МВС у Києві відбулася акція проти переслідування та залякування за роботу в сфері інтимних послуг.
Про це повідомляє Ліга.нет.
Секс-співробітниці і правозахисники вимагають скасувати відповідальність за добровільну роботу в секс-бізнесі повнолітніх людей, а також припинити необґрунтоване насильство і дискримінацію як з боку клієнтів, так і з боку правоохоронних органів.
На їхню думку, адміністративна відповідальність за проституцію (ст. 181.1 Кодексу про адміністративні правопорушення) нічим не обґрунтована, оскільки секс-робота не представляє собою суспільної небезпеки. В той же час ця норма заганяє секс-робітниць в підпілля, де вони зазнають насильства, дискримінації та стигматизації як з боку клієнтів, так і з боку правоохоронців.
Вони додали, що злочини проти секс-працівників залишаються без належного розслідування, що дозволяє їх кривдникам продовжувати здійснювати насилля безкарно.
Як зазначають організатори акції, відмова від покарання (декриміналізація) не означає легалізації секс-бізнесу, і мова йде лише про людей, які добровільно виконують подібну роботу.
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