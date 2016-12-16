Працівниці секс-індустрії пікетували МВС

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 14:54

Напередодні Міжнародного дня захисту секс-працівників від насильства і жорстокості біля МВС у Києві відбулася акція проти переслідування та залякування за роботу в сфері інтимних послуг.

Про це повідомляє Ліга.нет.

 

Секс-співробітниці і правозахисники вимагають скасувати відповідальність за добровільну роботу в секс-бізнесі повнолітніх людей, а також припинити необґрунтоване насильство і дискримінацію як з боку клієнтів, так і з боку правоохоронних органів.

 

На їхню думку, адміністративна відповідальність за проституцію (ст. 181.1 Кодексу про адміністративні правопорушення) нічим не обґрунтована, оскільки секс-робота не представляє собою суспільної небезпеки. В той же час ця норма заганяє секс-робітниць в підпілля, де вони зазнають насильства, дискримінації та стигматизації як з боку клієнтів, так і з боку правоохоронців.

 

Вони додали, що злочини проти секс-працівників залишаються без належного розслідування, що дозволяє їх кривдникам продовжувати здійснювати насилля безкарно.

 

Як зазначають організатори акції, відмова від покарання (декриміналізація) не означає легалізації секс-бізнесу, і мова йде лише про людей, які добровільно виконують подібну роботу.

Теми: права людини МВС
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Коментарі — 2
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IP: 85.223.209.---Taras Orel16.12.2016 15:04
Страшні ж
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IP: 212.90.168.---Andriy Shcherbyna16.12.2016 15:04
добра справа, це вперше в нас такий пікет?
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