НАЗК просить суд оштрафувати свого співробітника

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 16:35

Національне агентство з питань запобігання корупції просить суд оштрафувати заступника керівника департаменту організації роботи щодо запобігання та виявлення корупції НАЗК Олександра Підоріна на 100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Про це повідомляють "Українські новини", посилаючись на відповідь НАЗК на запит агентства.

23 листопада один із фахівців агентства склав протокол про адміністративне порушення відносно Підоріна.

Він порушив встановлені ч. 2 ст. 52 закону "Про запобігання корупції" терміни подачі повідомлення про істотні зміни в його майновий стан, внаслідок чого скоїв адміністративне правопорушення.

Йдеться, зокрема, про отримання Підоріним зарплати, що перевищила 50 мінімальних зарплат, встановлених на початок 2016 роки (68,9 тис. гривень).

Відповідно до рішення НАЗК від 25 листопада протокол був направлений до Печерського районного суду Києва.

Підоріну загрожує штраф в розмірі 1,7-3,4 тисячі гривень.

Теми: НАЗК
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