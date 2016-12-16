Мін'юст заборонив вхід громадянам із плакатами і великими сумками

Міністерство юстиції заборонило вхід до своїх помешкань громадян із транспарантами, плакатами, великими сумками і фото-, аудіо- і відеотехнікою.



Про це йдеться в Інструкції з організації пропускного режиму в адміністративні будівлі Мін'юсту, затвердженої в грудні, передають "Українські новини".



Згідно з інструкцією, вхід в адміністративні будівлі Мін'юсту здійснюється тільки через пости забезпечення пропускного режиму, обладнані автоматичними системами контролю допуску.



У той же час безперешкодно в будівлі пропускаються президент, голова Верховної Ради і його перший заступник, прем'єр-міністр, голови Конституційного та Верховного Судів, перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр, міністри і генеральний прокурор.



Безперешкодно, але тільки за умови пред'явлення відповідного службового посвідчення, пропускаються депутати парламенту і працівники Національного антикорупційного бюро та члени Національного агентства із запобігання корупції.



При пред'явленні відповідного службового посвідчення пропускаються керівники інших центральних органів виконавчої влади і помічники-консультанти депутатів.



У той же час до Мін'юсту забороняється пропуск осіб зі зброєю (за винятком працівників фельд'єгерського та спеціального зв'язку та Управління державної охорони), боєприпасами, вибуховими речовинами.



Також заборонено пропуск громадян з кіно-, фото-, аудіо- і відеотехнікою, звукопідсилювальної технікою, крім випадків, коли на це надано дозвіл керівництва Мін'юсту або керівників самостійних структурних підрозділів; з наркотичними речовинами, вибухо-, радіоактивними, хімічними, пожежонебезпечними речовинами; засобами, які можуть використовуватися для вчинення актів технологічного тероризму.



Крім того, не допускаються до Мін'юсту особи в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння; з валізами, господарськими сумками і пакетами великих розмірів; з гучномовцями, плакатами, транспарантами; з газовими балончиками, спеціальними засобами, отруйними, радіаційними, легкозаймистими речовинами, небезпечними для життя і здоров'я предметами; з тваринами (крім службових собак правоохоронних органів).