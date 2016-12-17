На КПВВ "Станиця Луганська" Хугу показали докази обстрілу

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Субота, 17 грудня 2016, 10:28

Перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг разом з іншими представниками місії СММ ОБСЄ в Україні та керівником української сторони СЦКК Анатолієм Петренком відвідали КПВВ "Станиця Луганська".

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, прикордонники продемонстрували рештки хвостовика від гранати ручного гранатомету, яким незаконні збройні формування напередодні обстріляли КПВВ.

Саме такі провокативні дії унеможливлюють стабілізацію безпекової обстановки у цьому населеному пункті, наголосили в штабі.

Під час візиту до штабу СЦКК у Соледарі, Хуг зробив окремий наголос на необхідності реалізації Рамкового рішення щодо розведення сил та засобів на ділянці №1 "Станиця Луганська", що має сприяти підвищенню рівня безпеки на КПВВ та висловив готовність надати максимальне сприяння в цьому процесі.

У свою чергу, Петренко також висловив глибоке занепокоєння продовженням порушення режиму припинення вогню незаконними збройними формуваннями ОРЛО.

Відповідно до Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил та засобів, для початку процесу розведення режим тиші на ділянці має бути витримано сім діб. Однак впродовж минулого тижня українською стороною СЦКК було зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню: 10, 13, 14 та 15 грудня, про що невідкладно інформувалась СММ ОБСЄ, наголошують у штабі.

При цьому бойовиками НЗФ застосовувались гранатомети, великокаліберні снайперські гвинтівки та стрілецька зброя. Всього за ці дні зафіксовано 97 розривів боєприпасів СПГ, АГС, РПГ, ГП-25. Під час одного з обстрілів району КПВВ було поранено українського прикордонника.

Українська правда

Теми: ОБСЄ
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