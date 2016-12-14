Бойовики обстріляли КПВВ "Станиця Луганська". Поранений прикордонник

Бойовики вночі обстріляли контрольно-пропускний пункт в'їзду/виїзду "Станиця Луганська", в результаті чого поранено прикордонника.

Про це "Українській правді" повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Біля опівночі російські найманці обстрілювали позиції українських військових поблизу КПВВ "Станиця Луганська". Обстріл вівся зі сторони тимчасово окупованої території, а саме гори Князь Ігор зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів", - повідомив Слободян.

"В результаті цього обстрілу поранення отримав прикордонник", - додав він.

Прикордонник під час обстрілу переміщувався до обладнаних місць укриття.

"Поранення кваліфіковане як легке, допомога була надана на місці. Загрози життю бійця немає", - зазначив Слободян.

Він уточнив, що КПВВ вранці було відкрито і працює в штатному режимі.

Оксана Коваленко, УП