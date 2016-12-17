Мін'юст США повідомив, що не збирається зустрічатися з Онищенком

1523 перегляди
0
Субота, 17 грудня 2016, 13:42

Міністерство юстиції США повідомляє, що не збирається проводити зустрічі з народним депутатом України Олександром Онищенком, який переховується закордоном.

Про це йдеться в інформації Мін'юсту США, текст якої має в своєму розпорядженні агентство "Інтерфакс-Україна".

"У звичайних умовах, Департамент юстиції США і правоохоронні органи США готові зустрітися з людьми, які стверджують, що мають докази щодо порушень законів США. Але сам факт такої зустрічі не є показником того, що такі порушення мали місце, або що інформація людини вважається точною", - відзначили в Мін'юсті США.

"Хоча Департамент юстиції зазвичай не коментує таких зустрічей, в світлі рішення Онищенка публічно говорити на цю тему, ми можемо заявити, що Департамент юстиції США не має ніяких планів щодо проведення подальших зустрічей з паном Онищенком", - йдеться в інформації.

Як відомо, на початку серпня Онищенко залишив територію України. 8 серпня він був оголошений у національний розшук.

Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. В СБУ також заявили про початок досудового слідства щодо Онищенка за ознаками державної зради.

На початку грудня Онищенко звинуватив адміністрацію президента Петра Порошенка в "скупці" голосів у парламенті через нього і декількох інших депутатів.

За інформацією ЗМІ, протягом року Онищенко записував свої бесіди з Порошенком на ручний годинник з диктофоном. Депутат повідомив, що передав цей компромат американським спецслужбам 29 листопада.

Заступник генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЕРДР) відомості Онищенка за статтею про одержання хабара.

Керівник НАБУ Артем Ситник заявляв, що допускає допит Онищенка по відеозв'язку.

Теми: Онищенко США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На відео з Онищенком “інструктаж ФСБ” проводить екс-продюсер каналу 15 грудня 2016, 19:41
Охендовський заявляє, що ніхто не просив його допомагати Онищенку 15 грудня 2016, 14:07
НАБУ викликає Жванію на допит і думає, як поговорити з Онищенком 15 грудня 2016, 13:41
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Ситник: Луценко закрив НАБУ доступ до ЄРДР
У Криму відпустили затриманого українського активіста
Польська опозиція звернулася до прокуратури з приводу подій в Сеймі
У Польщі тривають протести опозиції: демонстранти прийшли до Президентського палацу
Усі новини
Книги

Кури, зубри, собаки, бджоли та квіти: особливі дитячі книжки 2016 року

Фото

На Михайлівській площі з’явились янголи