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НАБУ викликає Жванію на допит і думає, як поговорити з Онищенком

Четвер, 15 грудня 2016, 12:41

Національне антикорупційне бюро у зв'язку із останніми заявами депутата Олександра Онищенка викликає на допит Давида Жванію.

Про це розповів журналістам у кулуарах ІІІ міжнародної конференції з повернення активів голова НАБУ Артем Ситник, повідомляє Укрінформ.

"Зараз у світлі нових заяв Онищенка також будемо викликати Жванію і будемо проводити допит", - сказав Ситник.

Крім того, за його словами, також у зв'язку із заявами Онищенка НАБУ викликало і народного депутата Олеся Довгого на 21 грудня, оскільки на попередній виклик він не з'явився.

Ситник також розповів, що НАБУ як один з варіантів розглядає допит народного депутата Олександра Онищенка по скайпу. 

"Є як варіант допит його (Онищенка. - Ред.) по скайпу. Ми зараз розглядаємо таку можливість", - сказав Ситник.

Він зауважив, що відеодопит розглядається у зв'язку з тим, що Онищенко наразі перебуває поза межами України, а якщо зустрічатися з ним "на нейтральній території", то такі покази не матимуть процесуального статусу. 

На уточнюючі запитання, коли можна очікувати скайп-допит, голова НАБУ відповів:

"Думаю, що до кінця тижня ми приймемо рішення, коли це буде. Ми повинні отримати його згоду. Ми направляємо зараз запит стороні захисту".

Як відомо, Онищенко розповів, що зміг зареєструватися в 2014 році як кандидат в депутати по 93 виборчому округу лише після того, як передав 6 мільйонів доларів Жванії, який тоді входив до керівництва виборчого штабу БПП. 

"Українська правда" в Threads

Теми: ОнищенкоНАБУЖванія
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