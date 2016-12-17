Трамп обурився, що Китай "викрав" у ВМС США безпілотник

Китайський корабель захопив американський підводний безпілотник, Пентагон вимагає його повернути.

"Ми закликаємо Китай негайно повернути наш безпілотний підводний апарат і виконувати свої зобов’язання згідно з міжнародним правом" - заявив прес-секретар Пентагону Пітер Кук, повідомляє Європейська правда з посиланням на CNN.

Інцидент стався у міжнародних водах Південно-Китайського моря на відстані 100 миль від порту Філіппін.

Американське океанографічне судно Bowditch зупинилося, щоб підібрати два підводні безпілотники. В цей час китайське військове судно, що стежило за американським кораблем спустило на воду шлюпку і захопило один з американських безпілотників.

При цьому китайці не відповіли на радіо звернення американців, які попередили їх, що дрон є власністю США.

У Китаї ж стверджують, що виявили "не ідентифіковане обладнання" і захопили його з метою перевірки.

Вартість захопленого безпілотника становить $150 тис.

У свою чергу новообраний президент США Дональд Трамп обурився фактом інциденту, розмістивши повідомлення у своєму мікроблозі у Твіттері.

"Китай викрав у ВМС Сполучених Штатів безпілотник у міжнародних водах - викрав його з води і доправив до Китая, що є безпрецендентним актом", - зазначив Трамп.