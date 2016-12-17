Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп возмутился, что Китай "украл" у ВМС США беспилотник

Суббота, 17 декабря 2016, 15:25

Китайский корабль захватил американский подводный беспилотник, Пентагон требует его вернуть.

"Мы призываем Китай немедленно вернуть наш беспилотный подводный аппарат и выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом", - заявил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, сообщает Европейская правда со ссылкой на CNN.

Инцидент произошел в международных водах Южно-Китайского моря на расстоянии 100 миль от порта Филиппин.

Американское океанографическое судно Боудич остановилось, чтобы подобрать две подводные беспилотники. В это время китайское военное судно, которое следило за американским кораблем спустило на воду шлюпку и захватило один из американских беспилотников.

При этом китайцы не ответили на радио обращение американцев, которые предупредили их, что дрон является собственностью США.

В Китае же утверждают, что обнаружили "не идентифицированное оборудование" и захватили его с целью проверки.

Стоимость захваченного беспилотника составляет $150 тыс.

В свою очередь новоизбранный президент США Дональд Трамп возмутился фактом инцидента, разместив сообщение в своем микроблоге в Твиттере.

"Китай похитил у ВМС США беспилотник в международных водах - похитил его из воды и доставил в Китай, что является безпрецедентным актом", - отметил Трамп.

 

Темы: СШАКитайТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
США
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Кыргызстан продает России технику для войны против Украины, США готовят санкции – WP
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: