Трамп запропонував залишити підводний безпілотник Китаю

Обраний президентом США Дональд Трамп запропонував не забирати у Китаю підводний безпілотник, захоплений в Південно-Китайському морі.

Про це він заявив на своїй сторінці в twitter.

"Нам слід сказати Китаю, що ми не хочемо вкрадений ними безпілотник назад. Нехай залишають його у себе", - написав Трамп.

We should tell China that we don't want the drone they stole back.- let them keep it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 грудня 2016 р.

Як відомо, безпілотник опинився у китайських ВМС 15 грудня, інцидент стався в Південно-Китайському морі, де проводив дослідження океанографічний корабель USNS Bowditch.

В КНР заявили, що військові з китайського корабля помітили непізнаний підводний об'єкт і вирішили підняти його, щоб запобігти небезпечній ситуації.

Прес-секретар Пентагону Пітер Кук закликав Китай негайно повернути безпілотний підводний апарат, а Трамп обурився "викраденням" техніки.

Пізніше міністерство оборони Китаю заявило, що поверне владі США підводний дослідний безпілотник.