Трамп запропонував залишити підводний безпілотник Китаю

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Неділя, 18 грудня 2016, 04:01

Обраний президентом США Дональд Трамп запропонував не забирати у Китаю підводний безпілотник, захоплений в Південно-Китайському морі.

Про це він заявив на своїй сторінці в twitter.

"Нам слід сказати Китаю, що ми не хочемо вкрадений ними безпілотник назад. Нехай залишають його у себе", - написав Трамп.

Як відомо, безпілотник опинився у китайських ВМС 15 грудня, інцидент стався в Південно-Китайському морі, де проводив дослідження океанографічний корабель USNS Bowditch. 

В КНР заявили, що військові з китайського корабля помітили непізнаний підводний об'єкт і вирішили підняти його, щоб запобігти небезпечній ситуації. 

Прес-секретар Пентагону Пітер Кук закликав Китай негайно повернути безпілотний підводний апарат, а Трамп обурився "викраденням" техніки

Пізніше міністерство оборони Китаю заявило, що поверне владі США підводний дослідний безпілотник.

Теми: Трамп США Китай
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