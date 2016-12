Трамп запропонував залишити підводний безпілотник Китаю

Обраний президентом США Дональд Трамп запропонував не забирати у Китаю підводний безпілотник, захоплений в Південно-Китайському морі.

Про це він заявив на своїй сторінці в twitter.

"Нам слід сказати Китаю, що ми не хочемо вкрадений ними безпілотник назад. Нехай залишають його у себе", - написав Трамп.

We should tell China that we don't want the drone they stole back.- let them keep it!