НАТО проти військового втручання в сирійський конфлікт

Розглядаючи стан справ у Сирії, партнери по НАТО прийшли до висновку, що військова операція лише погіршить ситуацію, що склалася.

Про це заявив Йенс Столтенберг в інтерв'ю Bild am Sonntag, пише DW.com.

Те, що відбувається в Сирії генсек НАТО назвав "страшною людсько. катастрофою". У разі військового втручання сил альянсу "ми ризикували б розростанням регіонального конфлікту або тим, що загине ще більше невинних жертв", підкреслив Столтенберг.

Як зазначив генсек альянсу, "якщо на кожну проблему, на кожну гуманітарну катастрофу ми будемо відповідати військовими засобами, то опинимося в світі з ще більшою кількістю воєн і страждань".

Відповідаючи на критичні висловлювання на адресу НАТО обраного президента США Дональда Трампа, який назвав альянс "застарілим", Столтенберг зазначив, що роль НАТО особливо важлива саме зараз.

"Нинішній світ небезпечніше, ніж будь-коли, тому нам більш ніж будь-коли необхідний такий союз, як НАТО", - сказав Столтенберг.

Як повідомлялося, в 2017 році планується створення Європейського центру протидії гібридним загрозам. Крім того, ЄС і НАТО укріплять співпрацю в сфері кібербезпеки, морських операцій, військових навчань, співпраці з партнерами за межами ЄС і НАТО.