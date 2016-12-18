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НАТО против военного вмешательства в сирийский конфликт

Воскресенье, 18 декабря 2016, 05:20

Рассматривая положение в Сирии, партнеры по НАТО пришли к выводу, что военная операция лишь ухудшит сложившуюся ситуацию.

Об этом заявил Йенс Столтенберг в интервью Bild am Sonntag,пишет DW.com.

Происходящее в Сирии генсек НАТО назвал "страшной человеческой катастрофой". В случае военного вмешательства сил альянса "мы рисковали бы разрастанием регионального конфликта или тем, что погибнет еще больше невинных жертв", подчеркнул Столтенберг.

Как отметил генсек альянса, "если на каждую проблему, на каждую гуманитарную катастрофу мы будем отвечать военными средствами, то окажемся в мире с еще большим количеством войн и страданий".

Возражая критическим высказываниям в адрес НАТО избранного президента США Дональда Трампа, назвавшего альянс "устаревшим", Столтенберг указал, что роль НАТО особенно важна именно сейчас.

"Нынешний мир опаснее, чем когда-либо, поэтому нам более чем когда-либо необходим такой союз, как НАТО", - сказал Столтенберг.

Как сообщалось, в 2017 году планируется создание Европейского центра противодействия гибридным угрозам. Кроме того,  ЕС и НАТО укрепят сотрудничество в сфере кибербезопасности, морских операций, военных учений, сотрудничества с партнерами за пределами ЕС и НАТО.

Темы: НАТОСирия
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