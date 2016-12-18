Бойовики атакували позиції ЗСУ на Світлодарській дузі, зазнали поразки

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Неділя, 18 грудня 2016, 19:37

В районі Світлодарської дуги бойовики намагалися вибити передові підрозділи ЗСУ із займаних позицій, під час бою зазнали поразки: втрати противника склали близько 20 осіб вбитими та до 30 поранених.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 18 грудня. 

"Починаючи з 5.50 в районі Світлодарської дуги після тривалої вогневої підготовки із застосуванням великокаліберної артилерії та мінометів, заборонених мінськими угодами, російсько-окупаційні найманці намагалися вибити наші передові підрозділи із займаних позицій", - повідомили у штабі. 

"Для цього противник значними силами спробував здійснити обхідний маневр наших опорних пунктів.  Однак його наміри були вчасно викриті, розпочався бій під час якого наміри окупантів було зірвано", - додали у штабі.

У прес-центрі АТО Українській правді уточнили, що під час вогневої підготовки бойовики застосували заборонену Мінськими угодами артилерію калібром 122 мм і міномети.

Під час бою з боку ЗСУ загинули 5 військовослужбовців, шість зазнали поранень: 4 бійців отримали легкі поранення і 2 - середньої ступені тяжкості. Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу. 

Як повідомив "Українській правді" прес-офіцер прес-центру АТО Леонід Матюхін, станом на зараз бій закінчився, але обстріли досі тривають із 120-мм артилерії. 

"У ході двогодинного бою наші підрозділи вмілими діями нанесли бойовикам поразку. За підтвердженими даними розвідки втрати противника склали близько 20 чоловік вбитими та до 30 поранених", - додав Матюхін.

З опівночі до 18:00 бойовики продовжували обстріли позицій сил АТО, переважно на Маріупольському та Донецькому напрямках: на Маріупольському – зі 122 міліметрової артилерії було обстріляно Широкине, з мінометів різних калібрів – Талаківку, Водяне, Гнутове, Широкине, зі стрілецької зброї – Павлопіль. По Мар’їнці вогонь вів снайпер, по Широкиному – танк. 

Позиції сил АТО в районі Новоолександрівки на Луганському напрямку потрапили під вогонь гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Українська правда


Теми: АТО Донбас жертви
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