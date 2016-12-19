Сили АТО зазнали найважчих втрат за 5 місяців – штаб

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Понеділок, 19 грудня 2016, 13:02

В штабі АТО підтверджують загибель п'яти військових за добу, 16 військових отримали ушкодження.

Про це на брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питнаь АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій п'ять українських військовослужбовців загинули, шість отримали поранення, ще 10 – травми та контузії. Цих втрат сили АТО зазнали на Світлодарській дузі внаслідок ворожих обстрілів із важкого озброєння", – сказав полковник.

За його словами, це найважчі втрати Збройних сил України за останні 5 місяців.

Як відомо, минулої доби бойовики здійснили збройні провокації на Світлодарській дузі: вони вели вогонь з населених пунктів, що не надавало можливості адекватного реагування у відповідь, з метою недопущення втрат серед мирного населення.

Всього було здійснено три вогневих нальоти, які тривали 6 та 3 години відповідно.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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