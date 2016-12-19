Силы АТО понесли самые тяжелые потери за 5 месяцев – штаб

В штабе АТО подтверждают гибель пяти военных за сутки, 16 бойцов получили повреждения.



Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате активных боевых действий пять украинских военнослужащих погибли, шесть получили ранения, еще 10 – травмы и контузии. Эти потери силы АТО понесли на Светлодарской дуге в результате вражеских обстрелов из тяжелого вооружения", – сказал полковник.



По его словам, это самые тяжелые потери Вооруженных сил Украины за последние 5 месяцев.

Как известно, за минувшие сутки боевики совершили вооруженные провокации на Светлодарской дуге: они вели огонь из населенных пунктов, что не давало возможности адекватного реагирования в ответ, с целью недопущения потерь среди мирного населения.

Валентина Романенко, УП