"РИА Новости" заявило, що в їхній офіс у Києві увірвалися. Поліції не дзвонили

"РИА Новости Украина" заявляє, що в їхній київський офіс увірвалися близько 20 людей і завадили зробити включення відеомостом із міст України на "З'їзд українських земляцтв Росії".

Як говориться у повідомленні російського агентства і його української філії, "журналісти агентства, залишаючись на робочих місцях, викликали службу охорони й правоохоронців – після їх прибуття молоді люди покинули офіс інформаційного агентства".

Однак прес-секретар управління київської поліції Оксана Блищик повідомила "Українській правді", що на лінію 102 повідомлень про цей інцидент не надходило. Водночас, враховуючи розголос, начальник Печерського райуправліния поліції вирішив спрямувати на Шота Руставелі, 16, слідчо-оперативну групу, щоб розібратися в ситуації.

Керівник прес-служби "РИА Новости Украина" Андрій Бородін розповів УП, що 15-20 людей, які називали себе "активістами Майдану", зайшли в офіс і заявили, що вони "не дозволять проводити москалям прес-конференції".

"Захід призначався не для преси, це й викликало певну негативну хвилю", – сказав він, але зазначив, що протест проявився "у розумних межах".

"Люди покричали, експерти розійшлися", – сказав представник російської компанії й пояснив, що включення з України не відбулося.

На запитання, чи буде агентство вимагати відкрити справу, він відповів: "Розглядаємо цю можливість".

В офіційному повідомленні "РИА Новостей" говориться, що київський офіс продовжує працювати в нормальному режимі.

Відеоміст із містами України організовувало агентство "Россия сегодня" у рамках "З'їзду українських земляцтв Росії". Планувалося, що "керівники Одеського, Харківського, Дніпропетровського й Західноукраїнського земляцтв підіб’ють підсумки виконаної роботи за поточний рік".

Олена Рощенко, УП