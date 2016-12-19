Захист підозрюваного в шпигунстві Без'язикова оскаржив арешт

Захист підозрюваного в шпигунстві полковника Збройних сил Івана Без'язикова оскаржив його арешт.



Про це "Українським новинам" повідомив адвокат Олег Юрченко.



При цьому він зазначив, що дату розгляду апеляції поки не визначено.



Шевченківський районний суд Києва заарештував Без'язикова до 8 лютого 2017 року.



Як відомо, співробітники Служби безпеки України затримали полковника Збройних сил Івана Без'язикова, звільненого в липні з полону бойовиків, за підозрою в шпигунській діяльності.