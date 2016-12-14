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Без'язиков пояснив, чому носив російську форму і зброю у полоні

Середа, 14 грудня 2016, 07:37
Без'язиков пояснив, чому носив російську форму і зброю у полоні
RFE/RL

Затриманий за підозрою у зраді полковник Іван Без'язиков вже приїхав до суду, де йому мають обрати запобіжний захід.

Про це "Українській правді" повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

"Він уже в суді. Обстеження не виявило в нього жодних проблем зі здоров'ям", - сказала вона.

Гітлянська уточнила, що цю ніч він провів в готелі, представники СБУ його супроводжують для гарантування безпеки.

Раніше у вівторок на суді Без'язиков підтвердив, що у полоні ходив у російській військовій формі, і йому видавали російську зброю, передає ТСН.

"Я ходив у військовій формі російського зразка, тому що в мене більше одежі не було. Тому що коли мене брали в полон, мій одяг розірвали на шматки взагалі", - зазначив він.

Без'язиков також пояснив, що зброю йому дали для участі в інсценуванні, метою якого було схилити до переходу на бік окупантів іншого полоненого, майора Руслана Косинського.

"Це було інсценування, щоби провести експеримент, чи піде майор Косинський на співробітництво з "ДНР". На щастя, він не пішов, виявив твердість", - наголосив підозрюваний.

Як уже повідомлялося, Шевченківський районний суд столиці визначається із запобіжним заходом для Без'язикова, і вже тимчасово випустив його з-під варти – зі спеціальної клітки до зали суду поряд із адвокатами.

Невдовзі підозрюваному стало зле і його госпіталізували до однієї з київських лікарень.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасСБУполоненізаручники
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