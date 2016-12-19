Путін і Ердоган зробили заяви щодо вбивства посла РФ в Туреччині

17889 переглядів
1
Понеділок, 19 грудня 2016, 22:09

Атака на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова - це атака проти народу і держави Туреччини.

Про це заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган у відеозверненні, поширеному у зв'язку з замахом на посла РФ в Туреччині.

Він висловив співчуття всьому російському народу, підкресливши, що напад на дипломата - це провокація.

"Туреччина і Росія мають достатній досвід, який дозволить не піддатися на провокації", - сказав президент.

За його словами, Анкара сприймає атаку на посла Росії як атаку проти народу і держави Туреччини.

Ердоган звернув увагу на той факт, що атака на російського дипломата була здійснена на тлі спільних кроків Туреччини і Росії в Сирії.

У той же час президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва повинна точно знати, хто стоїть за вбивством Андрія Карлова.

"Слідчий комітет Російської Федерації вже порушив кримінальну справу за фактом вбивства, йому доручено сформувати міжвідомчу робочу групу, яка має вирушити в Анкару для участі разом з турецькими партнерами в розслідуванні цього злочину", - заявив глава російської держави на нараді в Кремлі.

Путін додав, що відповідна домовленість досягнута в його телефонній розмові з президентом Туреччини. "Ми повинні знати, хто направляв руку вбивці", - підкреслив російський лідер.

Президент РФ висловив співчуття рідним і близьким Карлова і доручив представити дипломата до державної нагороди.

Путін також відзначив, що відповіддю на вбивство російського посла може бути тільки посилення боротьби з терором.

Як відомо, увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.

Влада Туреччини затримала матір і сестру Мевлюта Мерта Алтинташа, який скоїв вбивство Карлова.

Після встановлення особи терориста в будинку батьків Алтинташа в місті Секе провінції Айдин був проведений обшук.

Теми: Росія Туреччина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Російським туристам в Туреччині радять не виходити з готелів 19 грудня 2016, 20:30
Вбивця російського посла працював у поліції Анкари - ЗМІ 19 грудня 2016, 20:08
Поранений в Туреччині посол РФ помер 19 грудня 2016, 19:14
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 104.32.236.---Philippe Monomro19.12.2016 23:38
нет, ответом должен стать запрет турецких апельсинов
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Берлін: Від наїзду вантажівки загинули не менше 9 людей, 50 поранених
Путін і Ердоган зробили заяви щодо вбивства посла РФ в Туреччині
ЗМІ: Вантажівка в'їхала у натовп на ярмарку у Берліні
Генасамблея ООН проголосувала за українську резолюцію щодо Криму
Усі новини
Ближче до Санти

Фотограф перемістила важкохворих дітей на Північний полюс

I/am/from

Екс-соліст гурту "Скрябін" Аніс Еттаєб розповідає про дитинство в Тунісі