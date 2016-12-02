Боєць АТО вбив командира і перейшов на бік бойовиків – штаб

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 12:00

У четвер боєць АТО скоїв тяжкий злочин, після чого перейшов на бік бойовиків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє штаб АТО.

Подробиці події і скоєного злочину не повідомляються, проте волонтер Роман Доник уточнює, що мова йде про перебіжчика з 93-ї бригади.

"Сам з Одеси. Росіянин. Дочекався, коли товариші поїхали по справах, поранив з автомата, а потім добив ножем (не просте це діло, людину ножем добити) командира взводу. Зібрав зброю і гранатомети, сів у беху (БМП – ред.) і намагався піти на ту сторону", – повідомив він.

За словами Доника, БМП вдалося відбити за допомогою мінометів, однак сам злочинець зумів втекти і перейти на бік противника.

На його думку, в цій ситуації винен військкомат, психологи і контррозвідка, які не помітили потенційних сепаратистських нахилів у бійця.

Як відомо, у п'ятницю Луганська військово-цивільна адміністрація повідомила без подробиць, що один український військовослужбовець загинув внаслідок вторгнення диверсійно-розвідувальної групи бойовиків.

Українська правда

Теми: АТО
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