Шуляк заявив, що людина з голосом Кличка переманювала його за гроші

4845 переглядів
1
П'ятниця, 2 грудня 2016, 17:48

Колишній начальник Внутрішніх військ Станіслав Шуляк розцінює пропозицію людини з голосом Віталія Кличка перейти на бік мітингувальників у лютому 2014 року - як зраду Батьківщини.

Про це він сказав під час дачі свідчень у суді в п'ятницю.

Він розповів, що йому спочатку телефонував чоловік, який сказав, що телефонує від партії "Удар" і пропонував підтримати протестуючих.

"Я розмовляти не став, оскільки розумів, що це провокація", - розповів Шуляк.

"На початку лютого знову дзвонив чоловік, представився Віталієм Кличком. Голос схожий. Сказав, що знає мене, як порядного офіцера: бачите, як розвиваються події, як ви дивитеся на те, щоб приєднатися з вашими підрозділами до акцій протесту, за це не будете ображені матеріально…", - розповів Шуляк.

"Я відповів: Раз вважаєте мене порядною, я розумію, що пропонуєте зрадити державу, як мені розглядати це?" - сказав Шуляк.

доповнено о 17:50 Пізніше, відповідаючи на уточнююче запитання, Шуляк заявив, що він записав номер телефону, з якого йому дзвонили та передав його своїм адвокатам.

Він зазначив, що йому пропонували як матеріальну винагороду, так і виїзд з країни.

"Мені пропонувалася матеріальна віддяка, преференції по службі на майбутнє, виїзд із країни для самоусунення від виконання службових обов’язків", - заявив він.

При цьому, соратник Януковича також зазначив, що ця ж людина йому погрожувала.

"У погрозі прозвучало те, що за незгоду в майбутньому я матиму тяжкі наслідки, що я не розумію, проти яких людей зараз йду. Я дослівно повторюю. Я одразу про це доповів міністру внутрішніх справ", - сказав Шуляк.

Точної дати він не вказав, зазначив, що це було на початку лютого.

Українська правда

Теми: Майдан Євромайдан
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В екс-голови ВВ є питання до Парубія, а він "вимагав терпимості" до Майдану 2 грудня 2016, 18:09
Шуляк запевняє, що не бачив під час Майдану жодного "тітушки" 2 грудня 2016, 17:47
Екс-командувач ВВ не зміг назвати, скільки майданівців "стріляли" з консерваторії 2 грудня 2016, 17:47
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.138.81.---Kotia02.12.2016 15:16
Він тепер захищає Батьківщину в окупованому Симферополі, Від пропозиції Кличка (??) відмовився, а пропозицією москалів не погребував....
ЧЕСНИЙ АФІЦЕР
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
У ГПУ сумніваються, що Шуляк законно перетнув кордон з РФ
З суботи в Україні суттєво подорожчає алкоголь
Суд щодо трагедії 2 травня в Одесі почнуть з самого початку
ЗМІ знайшли закордонні маєтки Кличка
Усі новини
Піт і кров

Сергій Бразил з Brutto про тайський бокс

Сергій Жадан

Бард Східної України, де все розвалюється