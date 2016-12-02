Екс-командувач ВВ не зміг назвати, скільки майданівців "стріляли" з консерваторії

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 17:47

Колишній командувач Внутрішніми військами України Станіслав Шуляк не зміг вказати, скільки було так званих "вогневих точок" у протестувальників у консерваторії в центрі Києва у 2014 році.

Про це він сказав під час допиту у справі "беркутівців" у п'ятницю.

"Точної інформації про кількість вогньових точок і людей я сказати не можу. Я можу сказати про вид зброї. Звідти вогонь вівся з двох видів зброї: з потужної мисливської зброї здійснювався обстріл крупним дробом і прицільний вогонь вівся з нарізної зброї", - сказав він.

За його словами, через сильне задимлення, силовики не змогли нейтралізувати ці вогневі точки.

Крім того, Шуляк сказав, що було пошкоджено спецтехніку:

"Пошкодження водометів – кульові отвори в районі дверей водія, найбільше схожі на 7,62 (калібр). Але могли бути ушкодження й у результаті використання мисливської зброї – вигини, рвані ушкодження метала… Можу сказати лише одне: це були сліди застосування вогнепальної зброї. Ці ушкодження були завдані в момент перебування машин поблизу барикади під мостом на вулиці Інститутській".

Як відомо, у п'ятницю проходить допит колишнього командувач Внутрішніми військами України Станіслава Шуляка у справі "беркутівців".

Він заявив, що перші смертельні поранення під час подій на Майдані військові внутрішніх військ отримали 18 лютого.

Олександр Шумілін, УП

Теми: Майдан Беркут суд
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IP: 195.138.81.---Kotia02.12.2016 18:24
Усі ці свідчення нагадують хуцпу...
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