Шуляк запевняє, що не бачив під час Майдану жодного "тітушки"

00
1
П'ятниця, 2 грудня 2016, 17:47

Екс-командувач внутрішніх військ Станіслав Шуляк стверджує, що не бачив жодного "тітушки" під час подій на Майдані.

Про це він сказав під час допиту в п'ятницю, відповідаючи на запитання прокурора про те, чи розділяв він і бійці внутрішніх військ під час Майдану протестувальників і "тітушок".

"Я бачив протестувальників, особисто. Я перебував у розпорядженні військ, на передовій лінії ... але чомусь жодної людини з характерними ознаками "тітушок" я за все ось цей час не спостерігав. Я не знаю, це якісь, напевно, невидимі ось ці "тітушки". Де вони були? Коли вони були? Де вони застосовувалися?" – заявив він.

Шуляк додав, що може перерахувати всі сутички протестувальників з бійцями внутрішніх військ МВС, але про жодне зіткненні з "тітушками" не знає.

Відповідаючи на питання про те, хто знаходився в Маріїнському парку – протестувальники чи "тітушки", він заявив, що там перебували "мирні люди".

 

"Які приїхали в Київ, щоб підтримати. Нас. Працівників правоохоронних органів у нашій правоті, в тому, що ми правильно захищаємо закон і не вся Україна стоїть на Майдані! Що є люди, які проти цього!" – заявив він.

Прокурор у відповідь запитав, чи відомо Шуляку про те, що протягом 18-19 лютого і в ніч на 20 лютого в Маріїнському парку і в Ботанічному саду перебували особи зі зброєю і палицями характерної зовнішності, яких зазвичай називають "тітушками".

У відповідь Шуляк знову заявив, що не бачив цих людей.

Як відомо, є багато свідчень того, що під час подій на Майдані "тітушки" нападали як на протестувальників, так і на звичайних громадян у різних містах України. Часто тітушки діяли разом з міліцією.

Зокрема, напади "тітушок" було зафіксовано в Києві, Одесі, Запоріжжі та інших містах. У Києві вони вбили журналіста газета "Вести" В'ячеслава Веремія.

Олег Шанковський, УП

Теми: Майдан внутрішні війська
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Шуляк заявив, що людина з голосом Кличка переманювала його за гроші 2 грудня 2016, 17:48
Екс-командувач ВВ не зміг назвати, скільки майданівців "стріляли" з консерваторії 2 грудня 2016, 17:47
Перед розстрілом Майдану до Москви літав літак ВВ 2 грудня 2016, 16:33
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.201.33.---свояк02.12.2016 18:16
Йому що , очі повилазили ? Весь світ бачив ,а йому засліпило.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
У ГПУ сумніваються, що Шуляк законно перетнув кордон з РФ
З суботи в Україні суттєво подорожчає алкоголь
Суд щодо трагедії 2 травня в Одесі почнуть з самого початку
ЗМІ знайшли закордонні маєтки Кличка
Усі новини
Піт і кров

Сергій Бразил з Brutto про тайський бокс

Сергій Жадан

Бард Східної України, де все розвалюється