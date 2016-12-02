Полторак констатує загострення ситуації з безпекою на Донбасі
Міністр оборони України Степан Полторак констатує загострення ситуації з безпекою в Донецькій і Луганській області, що відбувається останнім часом.
Про це він розповів журналістам у п'ятницю у Варшаві.
"Я зрушень не бачу. Вчора було 42 обстріли. Я думаю, що це не приклад поліпшення ситуації на сході України", - сказав міністр.
За словами Полторака, РФ не виявляє ініціативи для врегулювання ситуації, а робить все можливе, щоб "дорожня карта" імплементації Мінських угод не була погоджена. "Україна до цього (до імплементації Мінських угод) готова, ми працюємо і ми виконуємо в повному обсязі зобов'язання", - наголосив він.
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