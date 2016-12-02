Полторак констатирует обострение ситуации с безопасностью на Донбассе

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Пятница, 2 декабря 2016, 18:15

Министр обороны Украины Степан Полторак констатирует обострение ситуации с безопасностью в Донецкой и Луганской области, которое происходит в последнее время.

Об этом он он рассказал журналистам в пятницу в Варшаве

"Я подвижек не вижу. Вчера было 42 обстрела. Я думаю, что это не пример улучшения ситуации на востоке Украины", - сказал министр.

По словам Полторака, РФ не проявляет инициативы для урегулирования ситуации, а делает все возможное, чтобы "дорожная карта" имплементации Минских соглашений не была согласована. "Украина к этому (к имплементации Минских соглашений) готова, мы работаем и мы выполняем в полном объеме обязательства", - подчеркнул он.

Интерфакс-Украина

Темы: Донбасс Полторак
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