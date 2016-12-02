Шуляк образився, що Полторак його обдурив, і розповів про друзів у РФ

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 20:06

Колишній командувач Внутрішніми військами МВС Станіслав Шуляк дізнався про своє зняття з посади в ніч на 23 лютого 2016 року від офіцерів.

Про це він сказав Святошинському райсуду Києва, даючи свідчення по відеозв'язку з російського суду в Ростові-на-Дону у справі проти колишніх співробітників "Беркута".

"Про те, що вже вирішено питання про моє усунення, я дізнався в ніч із 22 на 23 лютого. Указ офіційний, наскільки я знаю із джерел, був 26 числа – про призначення (Степана) Полторака командувачем внутрішніми військами. Але 22 лютого вночі офіцери, яким я довіряю, мені сказали, що питання вже про призначення Полторака вирішено", – сказав Шуляк.

"Тим більше, що мене Полторак обдурив. Він за 2 години до мого приїзду в Харків мені говорив, що він перебуває в Харкові, а коли я приїхав, то його в Харкові не було. І коли він виїхав до Києва – не відомо. І з якого питання він виїхав до Києва, не доповівши командувачу (Шуляку) про це?" – заявив він.  

Після цих подій Шуляк виїхав до Росії.

Він також розповів суду, що, працюючи в Україні, підтримував у Росії відносини з друзями – у тому числі, і в силових відомствах РФ.

"Я, звісно, підтримував відносини з однокурсниками по училищу, з моїми колишніми товаришами по службі в повітрянодесантних військах – як тоді, так і зараз. Багато хто з них працювали – зараз уже не працюють – у силових структурах. Якщо йдеться про ці взаємини, вони є", – відповів Шуляк на запитання про відносини з росіянами із силових структур в 2013-214 роках.

На запитання прокурора, чи проходили спільні навчання Внутрішніх військ України й силовими структурами РФ, Шуляк відповів ухильно:  

"Можу сказати про наступне: у вересні 2012 року я брав участь у спільній колегії МВС РФ і України в Петрозаводську. Там порушувалися питання взаємодії підрозділу Внутрішніх військ, МВС України й Росії в прикордонних районах, при обміні затриманими правопорушниками й злочинцями, в інших юридичних питаннях, які я зараз згадати не можу".

Шуляк також згадав, що на змагання підрозділів спецпризначень восени 2013 року були запрошені й співробітники Внутрішніх військ Росії, як і представники низки інших країн.

Олена Рощенко, УП

Теми: внутрішні війська МВС Майдан суд Полторак
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