Нардепи вирішили працювати "до переможного кінця"

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Вівторок, 20 грудня 2016, 11:20

Верховна Рада продовжила вівторкове вечірнє засідання до завершення розгляду питань порядку денного.

За таке рішення проголосували 229 народних депутатів. 

Перед цим депутати чотири рази провалили голосування за таке рішення, давши відповідно 219, 211, 223, 222 голосів (з необхідних 226).

Водночас, спікер ВР Андрій Парубій зазначив, що таке рішення на погоджувальній раді підтримали голови фракцій і депутатських груп.

У порядку денному розгляд бюджету заплановано на 16.00.

 
Скриншот

Як відомо, міністр фінансів Олександр Данилюк раніше заявив, що державний бюджет на 2017 рік можуть ухвалити вже у вівторок, 20 грудня.

Про те, що Верховна Рада проголосує державний бюджет вже у вівторок повідомляли і джерела "Українській правді" у фракціях БПП та Народному фронті.

Українська правда

Теми: Верховна Рада бюджет
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IP: 46.119.253.---Руслан Ломейко20.12.2016 11:42
Разобрались бы уже со всеми вопросами и приняли бюджет, что бы не повторялась прошлогодняя история и не шли в новый год со скандалами.
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