Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилюк сподівається, що для ухвалення бюджету вистачить вівторка

Вівторок, 20 грудня 2016, 05:58
Данилюк сподівається, що для ухвалення бюджету вистачить вівторка

Державний бюджет на 2017 рік можуть ухвалити вже у вівторок, 20 грудня.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" сказав міністр фінансів Олександр Данилюк, передає Укрінформ.

"Я сподіваюся, у нас буде не бюджетний тиждень, а бюджетний вівторок. Вже сьогодні, раніше часу, що зараз (півночі - ред.) буде ухвалений державний бюджет-2017 і відповідні закони. У цьому бюджеті закладені важливі реформи, на які очікують люди. Сподіваюся, що завтра (у вівторок - ред.) це рішення буде прийняте", - сказав Данилюк.

За його словами, у бюджеті буде зроблено певні зміни у зв’язку з націоналізацією ПриватБанку.

"Треба передбачити процентні виплати за облігаціями, які будуть вкладені до капіталу. Це технічний процес і це буде зроблено. Ми планували подібні події", - сказав Данилюк.

Як повідомлялося, міністерство фінансів в рамках націоналізації "Приватбанку" випустить облігацій внутрішньої державної позики в розмірі до 116,8 млрд гривень

Теми: бюджетМінфінПриватВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
бюджет
Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на рекордні майже $900 млрд
Замість бруківки дрони? Як у Зеленського хочуть обмежити видатки містам
Арахамія попередив регіони щодо закупівель: Барабани не наближають перемогу
Останні новини
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
Усі новини...
Реклама: