В Сирії, де Росія "не веде наземної операції", загинув десантник РФ

Командир російського десантно-штурмового батальйону майор Санал Санчіров загинув 8 грудня в Сирії в районі Пальміри при наступі ІГ.



Про це пише у вівторок російське видання "Коммерсант".



37-річний уродженець Калмикії майор Санчіров служив у військовій частині 74507 – це 56-а окрема десантно-штурмова бригада, дислокована в місті Камишині Волгоградської області.



У Міністерстві оборони РФ новина про загибель офіцера також не прокоментували.



За словами джерела "Комерсант", близького до Міноборони РФ, майор Санчіров опинився в числі тих, кого екстрено перекинули 8 грудня до Пальміри для надання допомоги сирійським урядовим військам. Потрапивши на передову, він і ще кілька російських військовослужбовців вступили в бій з терористами, проте незабаром були накриті мінометним вогнем.



У свідоцтві про смерть, яке привезли родичам Санчірова з частини, сказано, що він загинув на території Сирійської Арабської Республіки в місті Пальміра.



"Йшов бій, вони потрапили під мінометний обстріл. Нам сказали, що кілька його товаришів по службі отримали в тому бою поранення, вони зараз знаходяться в госпіталях", – розповіла сестра Санчірова.



Пальміра була звільнена від бойовиків "Ісламського держави" в кінці березня. Однак 11 грудня, коли сирійська армія була зосереджена на штурмі Алеппо, ісламістам знову вдалося взяти місто під свій контроль.



Як відомо, російське керівництво незмінно підкреслює, що Москва обмежує свою участь в операції в Сирії ударами з повітря. Крім того, на території Арабської Республіки діє спецназ, що забезпечує наводку для бойових літаків.



Зокрема 12 грудня 2016 року спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що "ніякої мови про участь Російської Федерації, російських військ в наземної операції в Сирії не йде".