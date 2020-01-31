Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Митрополит ПЦУ Епіфаній зустрівся із держсекретарем США

П'ятниця, 31 січня 2020, 12:20
Митрополит ПЦУ Епіфаній зустрівся із держсекретарем США

Митрополит Православної церкви України Епіфаній провів зустріч у Києві із держсекретарем США Майком Помпео.

Джерело: Facebook-сторінка і Twitter Епіфанія

Дослівно: "Приємно знову зустрітися із Майком Помпео вже в Україні, у серці нашої столиці та у духовному центрі Православної церкви України – Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

Вдячний американській стороні за надійну підтримку. Сподіваємося на таку ж плідну співпрацю й надалі".

Деталі: Епіфаній розповів Помпео про становлення та розвиток ПЦУ. Про взаємодію об’єднаної української православної церкви з суспільством, державою та розширенні міжнародних зв’язків.

Митрополит також повідомив держсекретарю США про переслідування і обмеження прав духовенства і громад ПЦУ на територіях тимчасово окупованого Криму та Донбасу.

Нагадаємо: 

  • 30 січня державний секретар США Майк Помпео прибув з офіційним візитом до Києва.
  • Помпео у Києві зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС Вадимом Пристайком. У держсекретаря США також має відбутися зустріч із главою Міноборони Андрієм Загороднюком. 
  • Після України Помпео має відвідати ще 4 країни: Білорусь, Узбекистан, Казахстан та Велику Британію. 

Українська правда
Теми: ЕпіфанійПравославна Церква УкраїниСШАдержсекретарі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Епіфаній
Структури РПЦ були задіяні до вторгнення РФ в Україну – Епіфаній
Епіфаній відхрестився від політичного впливу на ПЦУ: контролювати церкву ніхто не буде
Епіфаній проведе службу в Лаврі на Великдень
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: