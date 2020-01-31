Митрополит ПЦУ Епіфаній зустрівся із держсекретарем США
Митрополит Православної церкви України Епіфаній провів зустріч у Києві із держсекретарем США Майком Помпео.
Джерело: Facebook-сторінка і Twitter Епіфанія
Дослівно: "Приємно знову зустрітися із Майком Помпео вже в Україні, у серці нашої столиці та у духовному центрі Православної церкви України – Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.
Вдячний американській стороні за надійну підтримку. Сподіваємося на таку ж плідну співпрацю й надалі".
Деталі: Епіфаній розповів Помпео про становлення та розвиток ПЦУ. Про взаємодію об’єднаної української православної церкви з суспільством, державою та розширенні міжнародних зв’язків.
Митрополит також повідомив держсекретарю США про переслідування і обмеження прав духовенства і громад ПЦУ на територіях тимчасово окупованого Криму та Донбасу.
Нагадаємо:
- 30 січня державний секретар США Майк Помпео прибув з офіційним візитом до Києва.
- Помпео у Києві зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС Вадимом Пристайком. У держсекретаря США також має відбутися зустріч із главою Міноборони Андрієм Загороднюком.
- Після України Помпео має відвідати ще 4 країни: Білорусь, Узбекистан, Казахстан та Велику Британію.