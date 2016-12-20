За 9 місяців "Нафтогаз" отримав більше 25 мільярдів чистого прибутку

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Вівторок, 20 грудня 2016, 16:45

За результатами 9 місяців 2016 року "Нафтогаз" отримав чистий прибуток в розмірі 25,5 млрд грн, що не враховує витрат на нарахування резерву сумнівних боргів в сумі 1,7 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні НАКу.

Як зазначається, за умови нарахування резерву сумнівних боргів чистий прибуток "Нафтогазу" за 9 місяців 2016 року становив би 23,9 млрд грн.

 

Чистий прибуток компанії сформовано за рахунок прибутку від:

- сегменту "Транзит природного газу" на 78%;

- сегменту "Оптова торгівля природним газом" на 18%;

- інших доходів на 4%.

"Результати реформування ринку природного газу дозволили "Нафтогазу" вперше за багато років не здійснювати покриття збитків від реалізації газу прибутками від транзиту", - йдеться у повідомленні.

 

Протягом 9 місяців 2016 року платежі "Нафтогазу" як окремої юридичної особи до бюджету становили 11,3 млрд грн, при цьому вперше за останні 6 років компанія не отримувала бюджетного фінансування, тоді як за 9 місяців 2015 року "Нафтогаз" отримав з бюджету на 17 млрд грн більше, ніж заплатив податків.

Як відомо, 30 листопада Кабмін затвердив фінансові плани НАК "Нафтогаз" (як окремої юридичної особи) та державної газодобувної компанії "Укргазвидобування" на 2016 рік.

Економічна правда

Теми: Нафтогаз бюджет
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Коментарі — 3
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IP: 195.78.69.---Naim20.12.2016 17:39
Предлагаю еще одну "реформу" - если еще в 5 раз поднять цены на газ, то прибыль Нафтогаза еще в 5 раз поднимется и сотрудникам Нафтогаза за наш счет можно будет выплачивать уже не по 40 тыс. долларов зарплаты руководству, а по 100 тыс. долларов!
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IP: 195.78.69.---Naim20.12.2016 17:12
А куда деваются коменты? Здесь тоже цензура как на Цензоре?
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IP: 195.78.69.---Naim20.12.2016 17:09
Прикольно, а если еще поднять в 5 раз цены на газ, то прибыль еще в 5 раз поднимется за наш счет!!!
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